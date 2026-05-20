Смоленск вошел в топ популярных направлений для поездок с детьми на 9 Мая

В этом списке, составленном Российским союзом туриндустрии, также указаны Волгоград, Тула, Санкт-Петербург, Москва, Ржев, Мурманск и Севастополь.

Специалисты Российского союза туриндустрии в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство» составили список самых популярных направлений для семейных поездок на День Победы. В данный топ вошел Смоленск, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным Российского союза туриндустрии, за последние четыре года спрос на военно-патриотический туризм вырос на 40−50%. В качестве рекомендуемых направлений для семейных поездок на 9 Мая эксперты, помимо Смоленска, назвали Волгоград, Тулу, Санкт-Петербург, Москву, Ржев, Мурманск и Севастополь.

«Смоленск — город с великой историей, и наш долг — сделать так, чтобы каждый мог прочувствовать ее сердцем. Растущий интерес семей к военно-историческим маршрутам — это не только туристический тренд, но и проявление искренней любви к Родине, уважения к подвигу предков», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Столица региона является городом-героем. Смоленск предлагает гостям уникальную возможность прикоснуться к живой истории — от легендарной крепостной стены до мемориалов и музейных комплексов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.