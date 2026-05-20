В Татарстане чаще всего жертвами мошенников становятся женщины 25−64 лет

На пресс-конференции начальник экономического отдела отделения Банка России по Татарстану Елена Кирсанова рассказала о портрете типичной жертвы мошенников. По словам специалиста, обманутым может оказаться любой человек, но результаты опросов (в том числе по республике) выявили устойчивые закономерности.
В 2025 году наибольшее число пострадавших стали городские жительницы в возрасте от 25 до 64 лет. У большинства есть среднее образование и средний уровень дохода. Именно такая категория граждан наиболее привлекательна для аферистов. Дополнительно 29% опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с мошенниками, а 9% из них потеряли деньги.
За весь 2025 год банки предотвратили 134 миллиона попыток хищения средств со счетов. Этот показатель в полтора раза выше предыдущего года. Благодаря работе финансовых организаций удалось сберечь для клиентов почти 14 триллионов рублей.
