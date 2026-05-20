В Данилове Ярославской области стартовал футбольный сезон

Торжественное открытие футбольного сезона состоялось в городе Данилове Ярославской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Даниловского района.
Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы. Шесть команд не только поборолись за кубок, но и почтили память героев.
«Для ребят это не только игра, но и уважение к истории — турнир в День Победы заряжает особым духом. Мы видим, как с каждым годом растет число желающих заниматься футболом: и дети, и взрослые», — отметили организаторы турнира.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.