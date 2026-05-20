Нижегородцам рассказали о возможностях получения бесплатной вакцины от рака

Нижегородцам рассказали, как получить бесплатную персонализированную вакцину «Онкопепт» — препарат для борьбы с колоректальным раком. Данные предоставлены ПОМЦ ФМБА России. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Вакцина доступна пациентам с метастатической формой онкологии. Однако одного желания пациента для её назначения недостаточно.

Условия получения препарата:

прохождение минимум двух линий противоопухолевой лекарственной терапии;

положительное решение консилиума онкологов — специалисты анализируют историю болезни и оценивают риски перед принятием решения.

Порядок оформления:

Оставить заявку на получение вакцины на специальном портале Онкопепт.рф.

Отслеживать статус запроса через цифровой реестр в рамках того же сервиса.

Таким образом, доступ к препарату регламентирован строгими медицинскими показаниями и процедурой согласования — назначение делается исключительно по итогам профессиональной оценки лечащих врачей.

Ранее нижегородцам рассказали, почему противники прививок смертельно рискуют.