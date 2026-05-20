Белый хакер Саша. Юный кибергений борется с мошенниками в Сети

В проекте Саша берёт интервью у экспертов, снимает короткие и длинные видео про схемы кибермошенников. Чтобы привлечь аудиторию, делает контент не только полезным, но и порой забавным. «Своя аудитория у меня определённо есть. Например, постоянно пишут люди с вопросом: “Меня взломали кибермошенники. Что делать?” Конечно, по щелчку пальцев я аккаунт не верну, но помогаю, чем могу, — продолжает Александр. — Иногда пишут, что не повелись на манипуляции мошенников, потому что смотрели мои видео. Это для меня самое важное. Кстати, сегодня среди аудитории моего проекта много взрослых подписчиков, хотя изначально я ориентировался на сверстников».