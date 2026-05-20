Белый хакер Саша. Юный кибергений борется с мошенниками в Сети

Чудо-мальчик Александр Кравченко с пяти лет был звездой российских телешоу и завоевал народную любовь. Но однажды даже такой умный ребёнок стал жертвой сетевого обмана… А потом создал просветительский медиапроект «Белый хакер». Сейчас 16-летний школьник Саша рассказывает сверстникам, как не попасть в ловушку в интернете.
Александр Кравченко стал одним из спикеров конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Там с ним и пообщался nn.aif.ru.
В два года любил теорему Ферма.
Таких, как Александр Кравченко, принято называть вундеркиндами, хотя сам он себя вундеркиндом не считает. По воспоминаниям мамы мальчика Лидии, в два года сын полюбил математику. Причём не просто цифры, а довольно сложные понятия и концепции — например, теорему Ферма. В неполных четыре года сам вывел возможность существования отрицательных чисел.
В этом же возрасте Саша увидел химические эксперименты в научном музее и влюбился в химию. Мальчик потребовал у родителей повесить ему дома таблицу Менделеева и стал её изучать. Вскоре выяснилось, что таблицу он знает наизусть и даже может кое-что рассказать о некоторых её элементах.
В пятилетнем возрасте в образе маленького профессора Саша участвовал в популярных интеллектуальных шоу на телевидении и завоевав своей эрудицией любовь зрителей. Потом на одной из видеоплатформ он создал канал, где просто и интересно разбирал основы химии. Некоторые взрослые пользователи писали: если бы им так в школе преподавали химию, они бы всё понимали!
«Программирование меня заинтересовало на одном из ТВ-шоу лет в шесть. Человек прямо с экрана читал компьютерный код и говорил, что этот код будет делать, — вспоминает Александр Кравченко. — Тогда я подумал, что это сложно. Но мама показала мне визуальный язык программирования для детей и подростков. Он позволяет создавать программы без написания кода вручную. Я во всём разобрался и постепенно сам начал программировать».
После триумфа мальчика в телешоу семья благодаря поддержке крупного российского предпринимателя переехала из Торжка в Видное, под Москву. Учится Александр дистанционно.
Но однажды в десять лет даже юный кибергений стал жертвой мошенников в Сети. Александру нужен был доступ к некой информации, которую он давно искал. «Добрые» люди, якобы готовые её предоставить, прислали ссылку. Родители предупредили сына: это обман. Но уверенный в себе мальчик тогда маму с папой не послушал — скачал вредоносный файл и запустил его на компьютере. Вирус украл все данные, в том числе доступ к социальным сетям.
Случившееся Сашу потрясло. Он стал очень осторожным и решил, что может помогать другим подросткам не стать жертвами кибермошенников. Так появился проект «Белый хакер», который посвящён кибербезопасности и современным технологиям.
Чтобы люди умнели.
«Мне всегда хотелось создавать видеоконтент, от которого бы люди умнели», — объясняет свою просветительскую работу Александр Кравченко.
В проекте Саша берёт интервью у экспертов, снимает короткие и длинные видео про схемы кибермошенников. Чтобы привлечь аудиторию, делает контент не только полезным, но и порой забавным. «Своя аудитория у меня определённо есть. Например, постоянно пишут люди с вопросом: “Меня взломали кибермошенники. Что делать?” Конечно, по щелчку пальцев я аккаунт не верну, но помогаю, чем могу, — продолжает Александр. — Иногда пишут, что не повелись на манипуляции мошенников, потому что смотрели мои видео. Это для меня самое важное. Кстати, сегодня среди аудитории моего проекта много взрослых подписчиков, хотя изначально я ориентировался на сверстников».
Чтобы научить детей кибербезопасности и грамотности в интернете, уверен Александр Кравченко, с ними надо об этом разговаривать, причём с самого раннего возраста. Например, лет с пяти. Есть мнение, что в этом возрасте не стоит вести столь сложные разговоры. Но, будучи подростком, ребёнок, как правило, уже менее доверчив к родителям.
Более того, на тот момент мошенники уже могут его «взломать»: дети — таргетированная для преступников социальная группа.
На вопрос, почему подростки так легко ведутся на разные схемы, Александр Кравченко отвечает так: порой им легче доверять случайному человек, который вроде тебе ничего плохого не сделал. А дальше, когда что-то плохое уже происходит, всё сложнее сказать друзьям, родителям, педагогам, что ты в ловушке.
Мошенники умеют давить на страхи подрастающего поколения. Какие? «Наверное, в первую очередь, это страх будущего. В современном мире всё быстро меняется. Здесь сложно найти своё место, — рассуждает Александр Кравченко. — Присутствует вечный страх быть непонятым, не принятым социумом. Этим умело пользуются».
«Мне нравится помогать».
Как же уберечь сверстников от кибермошенников? Александр Кравченко советует родителям ограничивать доступ детей к социальным сетям, но не при помощи различных технических программ, которые можно обойти. Речь именно о том, чтобы на некоторое время забирать гаджет у ребёнка физически.
«Когда мне давали в руки мобильный телефон, я предпочитал там играть в различные развивающие игры. И всем советую», — добавляет Александр.
Кроме того, ребёнок должен знать простые вещи. Например, знать о том, что правоохранительные органы по закону ни под каким видом не могут привлечь несовершеннолетнего к своим спецоперациям. А это сегодня популярная тема для обмана жертв. Саша советует сверстникам не бояться сразу обращаться в полицию, если почувствовали давление и шантаж.
Давление в Сети порой ощущает и сам Александр Кравченко. Несмотря на познавательный контент, и у его медиапроекта «Белый хакер» есть свои хейтеры. «Люди пишут: кем ты себя возомнил? Не слишком ли ты крут? Но крутым меня делают мои подписчики, я за это им очень благодарен, а вы продолжайте критиковать», — пожимает плечами Александр.
В планах у юноши — стать программистом или специалистом в области кибербезопасности. В 2026 году Александр обошёл свыше 1000 человек и победил по Всероссийской олимпиаде по информатике в направлении «Информационная безопасность».
Жизнь кипит, но забрасывать «Белого хакера» Саша не собирается.
«Мне нравится помогать. Глобальная цель — прийти ко всеобщей цифровой грамотности, чтобы значительному количеству людей не нужен был “Белый хакер” для защиты от мошенников», — резюмирует Александр Кравченко.