Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог Кашух бъяснила, чем опасно употребление очень горячей еды

Еда и напитки с температурой выше 65  повышают риск развития рака пищевода.

Источник: Нижегородская правда

Регулярное употребление горячей пищи и напитков (с температурой выше 65 °C) может увеличить риск развития рака пищевода. Особенно подвержены этому риску люди, ведущие нездоровый образ жизни, такие как курильщики и любители алкоголя. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru.

По мнению Кашух, привычка употреблять обжигающе горячие напитки и еду может быть более опасной для здоровья, чем привычка есть холодную пищу. Она подчеркнула, что с точки зрения доказательной медицины нет оснований утверждать, что употребление холодной пищи может быть вредным для здоровья.

Кашух также отметила, что для здорового человека выбор температуры пищи — это скорее вопрос личных предпочтений, чем вопрос здоровья. Однако она предупредила, что регулярное употребление экстремально горячей пищи может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая развитие рака пищевода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как можно получить вакцину от колоректального рака.