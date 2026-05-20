Гастроэнтеролог Кашух бъяснила, чем опасно употребление очень горячей еды

Регулярное употребление горячей пищи и напитков (с температурой выше 65 °C) может увеличить риск развития рака пищевода. Особенно подвержены этому риску люди, ведущие нездоровый образ жизни, такие как курильщики и любители алкоголя. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru.
По мнению Кашух, привычка употреблять обжигающе горячие напитки и еду может быть более опасной для здоровья, чем привычка есть холодную пищу. Она подчеркнула, что с точки зрения доказательной медицины нет оснований утверждать, что употребление холодной пищи может быть вредным для здоровья.
Кашух также отметила, что для здорового человека выбор температуры пищи — это скорее вопрос личных предпочтений, чем вопрос здоровья. Однако она предупредила, что регулярное употребление экстремально горячей пищи может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая развитие рака пищевода.
