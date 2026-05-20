Нижегородский аэропорт ввел временные ограничения для самолетов 20 мая

Для обеспечения безопасности полётов в нижегородском аэропорту имени Чкалова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в соцсетях.
При этом аэропорт продолжает в полном объёме обслуживать и поддерживать пассажиров. В распоряжении пассажиров:
помощь сотрудников аэропорта и представителей авиакомпаний;
комната матери и ребёнка — доступна для пассажиров с детьми;
кулеры с водой в залах ожидания;
круглосуточный медпункт;
зарядные стойки для мобильных устройств в зале;
бесплатный Wi‑Fi на всей территории аэропорта, а также на сайте аэропорта и в приложении авиакомпании.
Ранее сообщалось, что жилые дома не были повреждены из-за атаки БПЛА на Нижний Новгород.