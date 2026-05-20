Нижегородский аэропорт временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Они начали действовать в среду, 20 мая, в 12 часов, сообщила Росавиация.
Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В самом аэропорту пояснили, что с пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка, также есть кулеры с водой в залах ожидания, круглосуточный медпункт, зарядные стойки для телефонов и бесплатный WI-FI.
Напомним, что сегодня, 20 мая, ночью над Россией отразили атаку 273 вражеских беспилотников. Над Нижегородской областью было сбито 30 БПЛА. В связи с повышенной угрозой в 18 муниципальных школах и одной государственной школе Кстовского района ввели дистанционный формат обучения. Родителям также порекомендовали не отправлять детей в детсады.
По словам губернатора Глеба Никитина, в Кстовском районе два промышленных объекта загорелись после падения обломков дронов. Также муниципальные объекты и жилые дома не пострадали.
