Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Гусева подписал контракт с министерством обороны, чтобы выплатить алименты

Часть задолженности — 820 тысяч рублей — он погасил.

Житель Гусева подписал контракт с министерством обороны, чтобы выплатить алименты. Значительную часть крупного долга, который составил более 1 млн рублей, он погасил. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

По решению суда мужчина должен был платить ежемесячно за содержание дочери 2012 года рождения. Он не работал и не предпринимал попыток к трудоустройству, накопил долг. Мужчина затем несколько раз устраивался работать, но трудился совсем немного.

В итоге злостный неплательщик алиментов пописал контракт с министерством обороны, в марте уехал в зону СВО.

820 тысяч рублей он уже выплатил, также из доходов его ежемесячно удерживаются алименты.