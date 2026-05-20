Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

По его словам, россияне с обычными загранпаспортами могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Безвизовый въезд разрешён для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, осмотра достопримечательностей, а также транзита. Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой продолжать работу над повышением удобства взаимных поездок граждан.