О программе Дня города рассказали в мэрии Красноярска

398 день рождения Красноярска будет отмечаться с 11 по 14 июня. Праздник пройдет под девизом «Красноярск: город дружбы», с акцентом на бережное отношение к культурному многообразию и традициям в Год единства народов России. 11 июня праздник стартует церемонией открытия летнего сезона трудовых отрядов старшеклассников, которая пройдет на стеле «Красноярск — город трудовой доблести». В 12 часов перед мэрией торжественно поднимут флаг города, затем в здании администрации пройдет собрание в честь присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска». В 15:00 на Центральной набережной сводный хор из 300 учеников детских школ искусств исполнит Гимн России и песни из популярных кинофильмов. Этот концерт завершит первый праздничный день. 12 июня Красноярск отметит День России. На Центральной набережной пройдет День русской культуры. Площадки начнут работу с 16 часов. Запланированы: концерт, народные и традиционные игры, мастер-классы, конкурсы на самую длинную косу, оригинальный сарафан, самую богатую бороду и др. В финале выступит ансамбль народной песни «Красный Яр». Завершится программа на набережной в 22:00. На острове Татышев 12 июня пройдет краевой патриотический фестиваль «Служу России!». Начнется он в 11 часов. С показательной программой выступят представители силовых ведомств. Будет представлена экспозиция специализированной техники. Откроются интерактивные площадки для детей и молодежи. Всесибирский фестиваль национальных культур соберет хореографические, вокальные, фольклорные и инструментальные коллективы. Свое творчество представят участники краевого фестиваля «Сибирь мастеровая». 13 и 14 июня на Центральной набережной с 12 часов будут открыты многочисленные локации общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». В частности, пройдет концерт с участием Красноярского камерного оркестра и Музыкального театра. Завершит культурную программу дня кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит». 14 июня финальной точкой празднования станет концерт с участием красноярских профессиональных коллективов и группы «Яхонт». Кроме того, художественные и вокальные коллективы муниципальных учреждений культуры выступят с концертами на территории большого Красноярска: 12 июня — в Элите, 13 июня — в Минино и Солонцах, 14 июня — в Березовке. Также 14 июня пройдут концерты в парке «Солнечная поляна», озеро-парке «Октябрьский».