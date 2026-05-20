Минприроды исключило шиповник морщинистый из списка инвазивных растений региона

По данным ведомства, специалисты пришли к выводу, что в условиях Калининградской области растение выполняет важную природоохранную функцию. В частности, корневая система шиповника укрепляет подвижные пески на Балтийской косе и береговых дюнах, помогает защищать побережье от ветровой эрозии и способствует восстановлению территории после штормов. Как сообщили в ведомстве, была учтена региональная значимость вида, в связи с чем, министерство приняло решение исключить шиповник морщинистый из перечня.