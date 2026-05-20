Минприроды исключило шиповник морщинистый из списка инвазивных растений региона

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области исключило шиповник морщинистый из перечня опасных инвазивных растений после обращений жителей и дополнительной научной экспертизы. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Как уточнили в ведомстве, жители региона обратили внимание на включение шиповника морщинистого в перечень инвазивных видов и обратились с этим вопросом к депутату Законодательного собрания Калининградской области Алексею Мендрику. Парламентарий направил запрос в правительство региона.
В минприроды пояснили, что первоначально перечень формировался на основе федеральных стандартов, согласно которым шиповник морщинистый считается агрессивным видом. Однако после обращений жителей к обсуждению подключили научное сообщество.
По данным ведомства, специалисты пришли к выводу, что в условиях Калининградской области растение выполняет важную природоохранную функцию. В частности, корневая система шиповника укрепляет подвижные пески на Балтийской косе и береговых дюнах, помогает защищать побережье от ветровой эрозии и способствует восстановлению территории после штормов. Как сообщили в ведомстве, была учтена региональная значимость вида, в связи с чем, министерство приняло решение исключить шиповник морщинистый из перечня.
«Люди обратили внимание на проблему, мы как депутаты от партии направили запрос, а правительство оперативно отреагировало и провело экспертизу. В итоге принято взвешенное решение, которое сохраняет баланс между экологическим контролем и защитой уникального ландшафта побережья. Для жителей моего округа это особенно актуально», — прокомментировал Мендрик. Он также поблагодарил региональные власти за готовность учитывать особенности Калининградской области при применении федеральных экологических стандартов.
Напомним, ранее министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области утвердило перечень опасных инвазивных растений, в который вошли десять видов, включая борщевик Сосновского, клен ясенелистный, люпин многолистный и шиповник морщинистый и др. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.