В Красноярском крае продолжает падать уровень рождаемости: в 2025 году в регионе, по данным министерства здравоохранения, родились 23 594 ребенка — это на 1093 человека меньше, чем в 2024-м. Как пишет «Запад24», эти цифры озвучила уполномоченный по правам ребенка Ирина Мирошникова.