Самарцев в День Волги призвали беречь великую реку

Сотрудники ресурсоснабжающей компании добывают, подготавливают и поставляют в городскую распределительную сеть питьевую воду. Также они принимают городские стоки, очищают их и возвращают обратно в Волгу. За чистотой воды специалистам помогают следить две крупные аккредитованные лаборатории. В год они делают более 250 тысяч исследований питьевой и природной волжской воды и до 70 тысяч исследований стоков.