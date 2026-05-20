Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость проезда в Самаре поднимут в октябре

В Самаре хотят отсрочить повышение тарифов на общественный транспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре срок действия тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам, могут продлить до октября. Соответствующий проект постановления администрации города сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

Профильная комиссия рекомендовала продлить срок действия тарифов до 30 сентября 2026 года. Сейчас в Самаре стоимость проезда при оплате наличными составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой — 37 рублей.

Изначально предполагалось, что эти тарифы будут действовать до конца 2025 года, но срок продлевали несколько раз — сначала до конца февраля, затем до 31 марта, а потом до 31 мая 2026 года.