РФ и КНР намерены дать старт Российско-Китайскому институту инновационных исследований

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Университет Цинхуа планируют запустить работу Российско-Китайского института инновационных исследований, отметил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
«В ближайших планах запуск Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом Цинхуа Российско-Китайского института инновационных исследований», — сообщил Путин в ходе торжественной церемонии.
Президент РФ отметил, что в целом Россией и Китаем уже учреждено 15 межвузовских ассоциаций.
«Успешно работает совместный Российско-Китайский университет на базе Московского государственного университета имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Также МГУ в партнерстве с Пекинским университетом недавно открыли Российско-Китайский институт фундаментальных исследований», — упомянул он.