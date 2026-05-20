Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ и КНР намерены дать старт Российско-Китайскому институту инновационных исследований

Российский лидер Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Университет Цинхуа планируют запустить работу Российско-Китайского института инновационных исследований, отметил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

«В ближайших планах запуск Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом Цинхуа Российско-Китайского института инновационных исследований», — сообщил Путин в ходе торжественной церемонии.

Президент РФ отметил, что в целом Россией и Китаем уже учреждено 15 межвузовских ассоциаций.

«Успешно работает совместный Российско-Китайский университет на базе Московского государственного университета имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Также МГУ в партнерстве с Пекинским университетом недавно открыли Российско-Китайский институт фундаментальных исследований», — упомянул он.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше