Екатерина Одинцова уверяет, что всего добилась без связей

Бывшая гражданская супруга экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, известная телеведущая Екатерина Одинцова снова рассказала в своем телеграм-канале о том, как живет в США.
Она напомнила, что приехала во Флориду меньше года назад, а сейчас ее уже приглашают на закрытые мероприятия с самыми влиятельными людьми штата.
«Не верьте никому, кто жалуется на обстоятельства и считает, что без связей от рождения ничего не добиться, — заявила звезда пиара. — Они просто не попытались достаточное количество раз».
Известно, что Екатерина Одинцова родилась в городе Горьком в 1972 году. Ее родители — инженеры. После окончания школы она поступила на химический факультет Нижегородского госуниверситета. Участвовала в конкурсе красоты, получив титул «Мисс Нижегородский университет». В студенческие годы начала работать на телевидении.
В 17 лет вышла замуж за ученого, но вскоре супруги развелись. В 1994 году стала встречаться с губернатором Нижегородской области Борисом Немцовым. В гражданском браке у пары родились сын Антон и дочь Дина. Политик предложил ей переехать в Москву, где она трудоустроилась на телеканал НТВ. Работала на руководящих должностях, вела спецпроекты на федеральных каналах. Прошла обучение в Школе телевизионного мастерства Владимира Познера, окончила факультет журналистики МГУ.
В 2004 году Борис Немцов и Екатерина Одинцова прекратили отношения.
После этого телеведущая не раз заявляла, что не обязана своим благосостоянием Немцову.
В 2010 году она открыла собственное PR-агентство.
В последние года Екатерина Одинцова находится за границей. Сначала она хотела жить на две страны: ОАЭ и США. В итоге обосновалась во Флориде.
Телеведущая объяснила, почему не возвращается в Москву.
Она активно занялась коучингом. Затем попробовала себя в роли ведущей на кинофестивале в Майами.
Кроме того, Екатерина Одинцова активно занялась личной жизнью, зарегистрировалась на сайте знакомств.
Она рассказала поклонникам о своем подходе к сексу. А недавно восхитила их пляжным образом.