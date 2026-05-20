«Воспитывать на буду»: Бочаров отчитал подрядчика за недострой в Камышине

Сорванные подрядчиком сроки сдачи поликлиники в городе Камышине заставили губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова устроить «разгон» коммерсантам. Глава региона проверил, как идут работы на этом объекте и остался недоволен.

Здание медучреждения компания «Трест № 7» из Энгельса должна была сдать в эксплуатацию еще в 2025 году. Однако строительство до сих пор не завершено.

«Вы сами вышли на подряд — почему от сроков отстаете? Объем работ, количество людей — этого недостаточно. Я не вижу даже настроя. Выходя на конкурс, вы должны были понимать, что от вашей работы зависит качество жизни людей», — высказался Бочаров.

Губернатор заметил, что не собирается воспитывать застройщика, но и слушать его сказки не намерен.

«Все меры в рамках закона мы примем», — заявил глава региона.

В новой поликлинике на 800 посещений предусмотрены блок неотложной помощи и отделение медпрофилактики, рентгенологический блок и зона приема заразившихся ОРВИ, а также стационар, терапевтическое отделение и кабинеты врачей узкого профиля.

Ранее стало известно, что в Волгоградском онкодиспансере накануне приступили к строительству ПЭТ/КТ центра. Его планируют возвести до конца 2028 года — жители региона получат возможность проходить ряд медицинских процедур, не выезжая за пределы области.