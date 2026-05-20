Новый сезонный автобусный маршрут запустили из Симферополя в Форос

С 19 мая в Крыму запустили новый сезонный автобусный маршрут, соединяющий Симферополь с Форосом, сообщили в Министерстве транспорта республики.
Автобус следует по маршруту Симферополь — Форос и обратно ежедневно. Отправление из Симферополя с автостанции «Курортная» происходит в 08:00 и 16:05. Прибытие в Форос — в 10:50 и 18:55. В обратном направлении автобус выезжает из Фороса в 11:30 и 19:25, прибывая в Симферополь в 14:10 и 22:45.
Маршрут обслуживает индивидуальный предприниматель. Для перевозки пассажиров используется автобус, рассчитанный на 19 человек.
