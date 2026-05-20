Как будет работать транспорт 20 мая после футбола в Волгограде

Общественный транспорт в Волгограде 20 мая будет работать в усиленном режиме, чтобы вечером оперативно развести всех болельщиков после окончания футбольного противостояния «Ротора» с тольяттинским «Акроном».

Игра начнется на «Волгоград Арене» в 19:30 мск и завершится в 21:15 мск.

Отмена остановок.

В целях обеспечения безопасности 20 мая с 16.30 мск и до окончания движения троллейбусы и трамваи будут следовать мимо остановки «Волгоград Арена» в южном и северном направлениях без остановки. Ближайшими работающими остановками общественного транспорта будут «Мамаев Курган» и «Центральный парк культуры и отдыха».

Скоростной трамвай.

В вечернее время на линии СТ вагоны будут курсировать с интервалом порядка 8 минут. Последний трамвай проследует через остановку «Мамаев Курган» в сторону «Ельшанки» — в 22.20 мск, в сторону «ВГТЗ» — 23.00 мск.

Троллейбусы, электробусы и автобусы.

К окончанию матча вдоль Первой продольной магистрали под накопление будут размещены автобусы, троллейбусы и электробус.

С 21.00 до 22.00 мск троллейбусы маршрутов №№ 8а, 9 и 10а проследуют по пр. им. В. И. Ленина в южном и северном направлениях с сокращенным интервалом.

Электробус от остановки «Мамаев курган» по мере заполнения отправится в сторону Кировского района. Также у остановки «Мамаев курган» в направлении микрорайонов Тулака и Жилгородок будут размещены под накопление троллейбусы №№ 8а и 10а.

Перед остановкой «ЦПКиО» болельщиков будут ждать два автобуса, которые отправятся по маршруту № 35, а затем, после остановки «Больничный комплекс», отправятся в микрорайон Жилгородок. В северную часть города перед остановкой «Мамаев Курган» будут расставлены под накопление троллейбус маршрута № 9 и три автобуса, которые выполнят рейсы по Первой продольной магистрали до остановки «Ул. Грамши».

Электрички.

20 мая для удобства болельщиков назначены дополнительные рейсы электричек по направлению в сторону Волжского и Красноармейского района Волгограда.

В сторону Красноармейского района поезд «Краснооктябрьская — Шпалопропитка» отправится со станции «Мамаев Курган» в 22.10, а прибудет на конечную станцию в 23.16 мск.

В сторону Волжского электропоезд отправится от платформы «Мамаев Курган» в 22.21 и прибудет на конечную станцию в 22.59 мск.

