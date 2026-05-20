Красноярца осудили за кражу денег у коллеги

Действия мужчины квалифицировали по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). За это суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, а также присоединил неотбытую часть дополнительного наказания за ранее совершенное преступление в виде лишения водительских права на 11 месяцев 24 дня. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы признано условным с испытательным сроком 2 года, рассказали в объединенной пресс-службе судов края.