Красноярца осудили за кражу денег у коллеги

Советский районный суд Красноярска признал местного жителя виновным в совершении кражи с банковского счета.
Установлено, что мужчина, находясь на работе, заметил лежащий на земле мобильный телефон его коллеги. Подняв его, злоумышленник, получил доступ к мобильному приложению банка, введя пароль из смс. Затем он осуществил перевод денег на сумму 15 000 рублей.
Действия мужчины квалифицировали по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). За это суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, а также присоединил неотбытую часть дополнительного наказания за ранее совершенное преступление в виде лишения водительских права на 11 месяцев 24 дня. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы признано условным с испытательным сроком 2 года, рассказали в объединенной пресс-службе судов края.
