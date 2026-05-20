В селе Ровном Белгородской области организовали концертную программу

Концертная программа прошла в селе Ровном в Белгородской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Валуйского городского округа.
Уточняется, что проведение концертной программы стало возможным, поскольку село посетил передвижной мультифункциональный культурный центр «Автоклуб». Для жителей Ровного выступил женский вокальный ансамбль «Родные просторы». Были исполнены народные песни, современные композиции и мелодии, близкие сердцу каждого. Концерт объединил семьи с детьми, молодежь и старшее поколение.
Также сотрудниками Рождественской библиотеки была организована выставка книг. Гости могли не только познакомиться с подборкой художественной и познавательной литературы, но и выбрать издания для домашнего чтения.
В то же время Дом ремесел Валуйского муниципального округа представил экспозицию декоративно‑прикладного творчества. Зрителям были презентованы изделия ручной вышивки, традиционные куклы и украшения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.