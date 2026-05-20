В Польше опровергли слухи о сокращении военного контингента США

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о возможном сокращении американского военного контингента в стране. Через пресс-службу он пояснил, что задержки в переброске войск в рамках ротации носят временный характер, а стратегический альянс остается незыблемым, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы проводим рациональную, спокойную политику сотрудничества Польши и США. Никакой информационный шум не сможет нарушить наши отношения. Самое главное, решения в США могут вызвать временную задержку в переброске войск в Польшу, но не вывод войск и не приостановку их ротации. Присутствие американских войск и наш стратегический альянс — это наша ценность», — приводит слова министра «Интерфакс».

Косиняк-Камыш особо подчеркнул, что речи о сокращении участия американских военных в совместных операциях не идет.

Поводом для беспокойства относительно сорщения военного присутствия американцев стало заявление исполняющего обязанности начальника штаба Армии США генерала Кристофера ЛаНева. Он сообщил об отмене развертывания бронетанковой бригады в Польше. По его словам, решение о приостановке переброски приняли в тот момент, когда часть бригады уже находилась на польской территории или была в пути.

Однако ситуация оказалась не столь однозначной. Позже директор польского Бюро национальной безопасности (BBN) Бартош Гродецкий уточнил, что параллельно с этим США проводят переброску в Польшу военнослужащих 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Техасе.

На данный момент численность американского контингента в Польше составляет порядка 10 тысяч военнослужащих.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше