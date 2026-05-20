В Польше опровергли слухи о сокращении военного контингента США

«Мы проводим рациональную, спокойную политику сотрудничества Польши и США. Никакой информационный шум не сможет нарушить наши отношения. Самое главное, решения в США могут вызвать временную задержку в переброске войск в Польшу, но не вывод войск и не приостановку их ротации. Присутствие американских войск и наш стратегический альянс — это наша ценность», — приводит слова министра «Интерфакс».