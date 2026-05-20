Не давать кости! Ветеринар Витте опровергла самые известные мифы о собаках

Многие собачники считают, что варёные кости (а особенно птичьи) — безопасная еда для собак. Но это не так. Главный врач ветеринарной клиники, зоохирург Мария Витте рассказала о других заблуждениях, связанных с питомцами, в которые многие верят. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Сухой собачий нос указывает на болезнь.
Мария Витте объяснила, что нос не является показателем температуры. По её словам, сухость или влажность слизистой сами по себе не говорят о наличии заболевания. При этом выделения из носа могут указывать на воспалительный процесс, однако прозрачные выделения после сна, физической активности или в течение дня считаются нормой.
Собаки едят траву, чтобы очистить организм.
Ветеринарный врач пояснила, что «вегетарианство» у собак — важный сигнал, который может многое рассказать о состоянии питомца. Одна из самых распространённых причин такого поведения — попытка животного очистить желудок. Если собака ест траву лишь время от времени, вмешиваться обычно не требуется. Однако при регулярном поедании или появлении рвотных позывов следует как можно скорее обратиться к ветеринару. Среди других причин:
нехватка витаминов и клетчатки — в этом случае попробуйте добавить в миску питомца немного свежих овощей, проконсультируйтесь с врачом о введении витаминных добавок или специальных кормов;
стресс и скука — рекомендуется увеличить физические и умственные нагрузки: больше гуляйте, играйте в мяч, купите развивающие игрушки. Уделяйте питомцу больше внимания;
проблемы со здоровьем (гастрит, паразиты) — нужно незамедлительно посетить ветеринара, сдать анализы и проверить желудок, проводить регулярную профилактику от глистов;
инстинкты предков — если собака редко ест траву и чувствует себя хорошо — просто предоставьте ей доступ к безопасной траве (не у дороги и не обработанную химикатами). Или можно вырастить на балконе специальную травку для кошек, она отлично подойдёт и собакам.
«В большинстве случаев поедание травы — это норма. Но если это стало навязчивой привычкой и сопровождается другими тревожными симптомами — не медлите с визитом к специалисту», — предупредила Мария Витте.
Собаке можно давать любые кости.
Зоохирург опровергла этот миф и подчеркнула, что он опасен. Варёные и трубчатые кости могут раскалываться на острые осколки, травмировать желудок и кишечник или вызывать удушье, что может привести к летальному исходу. Даже крупные твёрдые кости нередко приводят к сколам зубов и непроходимости кишечника.
Собака, которая не выходит на улицу, не нуждается в вакцинации.
Мария Витте объяснила, что многие возбудители инфекционных заболеваний (например, парвовирус, панлейкопения) обладают высокой устойчивостью во внешней среде.
«Вирус может быть механически перенесён в дом на одежде, обуви и предметах ухода. Кроме того, посещение ветеринарных клиник, груминг-салонов или зоомагазинов создаёт дополнительные риски контакта с инфекцией», — рассказала эксперт.
Вакцинация вызывает осложнения, существуют серьёзные побочные эффекты.
Это утверждение также является заблуждением. По словам ветеринарного врача, современные вакцины обладают высоким профилем безопасности. Преобладающее большинство животных переносят иммунизацию бессимптомно или с незначительными поствакцинальными реакциями (кратковременная вялость, местное воспаление, отёк, боль, раздражение).
Мария Витте отметила, что тяжёлые осложнения (например, анафилактический шок) крайне редки и возникают, если животное было нездоровым, вакцина была некачественная/просроченная или в случае индивидуальной реакции.
Собаки понимают человеческую речь.
Четвероногие не понимают человеческую речь как люди — они не воспринимают язык на уровне сложного смысла и грамматики. Зоохирург пояснила, что они способны запоминать слова, интонации и связывать их с действиями, предметами и эмоциями человека. Исследования показывают, что собаки различают тон голоса, считывают эмоции и хорошо адаптируются к поведению хозяина.
Если собака спит с человеком, ей не нужно собственное место.
Мария Витте обратила внимание на то, что противопоказаний спать с питомцем в кровати нет. Однако собака в любом случае нуждается в личном пространстве.
«Собаке необходимо собственное место в доме. У неё должна быть безопасная зона, где она сможет укрыться от шумных гостей, уйти отдохнуть или спрятаться от лишних глаз или детей», — рассказала эксперт.
Не всем собакам нужна прогулка.
По словам ветеринарного врача, прогулка обязательна для всех пород собак. Дело в том, что активность на свежем воздухе помогает выплеснуть накопившиеся за день «эмоции», а также социализироваться с другими животными. Поэтому каждой собаке важно бывать на улице хотя бы один раз в день.
Как объяснила Мария Витте, прогулка — это не просто развлечение для питомца, а важная часть его здоровья и хорошего самочувствия. Регулярная физическая активность помогает собаке поддерживать нормальный вес, снижает риск ожирения, заболеваний сердца и проблем с суставами. Во время прогулок питомец не только двигается, но и получает новые впечатления: изучает окружающий мир, учится взаимодействовать с людьми и другими животными, развивает внимание и навыки социализации. Кроме того, пребывание на свежем воздухе способствует выработке витамина D, который необходим для крепких костей и сильного иммунитета.