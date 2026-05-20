Территорию вокруг VOLGA Арены благоустраивают

В Нижнем Новгороде территорию вокруг VOLGA Арены приводят в порядок. Там высаживают лиственные и хвойные деревья и кустарники, рассказали представители площадки.
На территории высадят 55 сосен, 231 лиственное дерево, среди которых будут плакучие и кустовые березы, красные остролистные клены сорта «Дебора», мелколистные липы, обыкновенные рябины и декоративные яблони, а также 20 хвойных кустарников видовой горной сосны. Также планируется посадить почти семь тысяч лиственных кустарников.
Кроме того, зеленые куртины будут сформированы из сортового боярышника, блестящего кизильника и розы-ругозы с розовыми цветами. А всю площадку засеют парковым газоном.
Напомним, что в начале мая новой Ледовой арене на Стрелке присвоили имя «VOLGA Арена». Название связано с возрожденным автомобильным брендом, который сегодня «переживает свой ренессанс» и уже этим летом готовится к выходу на рынок. Спортивный объект станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Здесь будут проходить международные соревнования, в том числе через Ледовую арену туристы будут знакомиться с наследием региона.
Площадь здания — 70 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена на 200 зрителей. Официальный адрес арены — улица Стрелка, 11. Площадка находится на финале строительства и готовится к открытию в этом году.
