В Зеленоградске заметили туманную радугу

В Зеленоградске утром в среду, 20 мая, заметили туманную радугу. Рассмотреть ее удалось на записи вебкамеры. Как сообщили в телеграм-канале «погода и метеоявления в Калининградской области», радуга такая — весьма нечастое природное явление.
«Туманная радуга — радуга, представляющая собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм», — прокомментировали специалисты.
Исчезновение цветов при этом вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.