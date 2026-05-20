В Зеленоградске заметили туманную радугу

Редкое явление проявилось утром 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленоградске утром в среду, 20 мая, заметили туманную радугу. Рассмотреть ее удалось на записи вебкамеры. Как сообщили в телеграм-канале «погода и метеоявления в Калининградской области», радуга такая — весьма нечастое природное явление.

«Туманная радуга — радуга, представляющая собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм», — прокомментировали специалисты.

Исчезновение цветов при этом вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.