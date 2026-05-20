В Азове пьяный водитель без прав съехал с дороги и врезался в ограды на кладбище

В Азове 23-летний водитель врезался в металлические ограды на кладбище. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Известно, что мужчина была без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги.

После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия, но его оперативно задержали сотрудники Госавтоинспекции. На мужчину составили административные протоколы за отказ от медицинского освидетельствования и за оставление места ДТП. Дончанина доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

