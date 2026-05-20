«Камни в сетке»: калининградские ювелиры создали новую коллекцию янтарных украшений с регилином

«Здесь его особенно ценят за высокое качество и натуральное происхождение, особенно на фоне большого количества подделок на рынке. Мы видим большой интерес не только к самому янтарю, но и к изделиям из него — ювелирной продукции, предметам интерьера и дизайнерским решениям для одежды. Поэтому после открытия первого специализированного янтарного магазина в Шэньчжэне мы ведём переговоры о запуске новых площадок в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу», — рассказал директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.