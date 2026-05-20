«Камни в сетке»: калининградские ювелиры создали новую коллекцию янтарных украшений с регилином

Калининградские ювелиры создали новую коллекцию янтарных украшений с регилином. Изделия представили на Х Российско-Китайском ЭКСПО. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Янтарного комбината.
Выставка проходит в китайском Харбине. Там впервые показали серию украшений из янтаря и трубчатого регилина — современной ювелирной сетки. С помощью упругого и гибкого синтетического волокна дизайнеры комбината создали для изделий объёмный каркас. Янтарные бусины расположены внутри и могут свободно перемещаться при движении человека. Применение нового материала сохраняет лёгкий вес украшения. Так, самая крупная брошь «Лотос» диаметром 18 сантиметров весит 28 граммов, из которых 20 приходится на янтарь.
Изделия из балтийского самоцвета Янтарный комбинат впервые представил на Российско-Китайском ЭКСПО в 2024 году. В этот раз мы показываем наши новинки. В коллекции комбината древний камень сохранил лёгкость и изящество, но также приобрёл свежее звучание. Раскрывать янтарь по-новому и предложить неожиданные решения позволила модернизация собственного ювелирного производства. Мы уже видим большой интерес посетителей и надеемся на дальнейшее сотрудничество с китайскими коллегами, — отметила заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова.
На стенде предприятия показали и другие классические и инновационные подходы к обработке камня и создания изделий. В коллекциях янтарь получил алмазную огранку, а также сочетается с альтернативными материалами — мехом и поталью. В «Ростехе» отмечают, что Китай — одно из наиболее перспективных направлений для развития экспорта камня.
«Здесь его особенно ценят за высокое качество и натуральное происхождение, особенно на фоне большого количества подделок на рынке. Мы видим большой интерес не только к самому янтарю, но и к изделиям из него — ювелирной продукции, предметам интерьера и дизайнерским решениям для одежды. Поэтому после открытия первого специализированного янтарного магазина в Шэньчжэне мы ведём переговоры о запуске новых площадок в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу», — рассказал директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.
