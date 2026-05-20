Нижегородский пенсионер потерял более 16,7 миллиона рублей из-за мошенников

Нижегородский пенсионер отдал более 16,7 миллиона рублей лжесотрудникам ФСБ.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Восьмидесятидвухлетний житель Нижнего Новгорода отдал более 16,7 миллиона рублей мошенникам, думая, что помогает сотрудникам ФСБ, сообщило МВД региона.

«Сообщение о крупном мошенничестве поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду от 82-летнего местного жителя Канавинского района, который находился в полной уверенности, что помогает сотрудникам ФСБ», — говорится в сообщении.

Пожилой мужчина рассказал в полиции, что в середине апреля ему позвонили якобы из правоохранительных органов и под предлогом проверки сбережений на предмет финансирования недружественной страны стали склонять его к участию в «совместной операции». Пенсионер находился под постоянным телефонным воздействием мошенников на протяжении двух недель.

«Следуя указаниям злоумышленников, пожилой нижегородец передал им хранившиеся дома 510 тысяч рублей, а затем 10 раз обналичил свои счета в различных банках города. Общую сумму в размере 16 743 285 рублей потерпевший четырежды передавал, предположительно, одному и тому же мужчине, который приезжал по указанным “силовиками” адресам. Для передачи денег использовался условный пароль “солнце-планета”», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Сотрудники полиции ищут причастных к совершению преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.