Петербург украшен световыми проекциями в честь Года единства народов России

Световые инсталляции в честь Года единства народов России были размещены на фасадах зданий в Санкт-Петербурге. Это позволило безопасно преобразить городскую среду, что отвечает целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы.
Фасады в разных районах города теперь украшены восемью световыми проекциями. Каждая из них воспроизводит образ представителя одного из этносов России. За основу дизайна были взяты материалы коллекций Российского этнографического музея.
Инсталляции будут работать в течение всего 2026 года с краткими перерывами на иные проекции, посвященные праздничным и памятным датам. Световые композиции знакомят жителей и гостей Санкт-Петербурга с коренными народами Севера, Поволжья, Урала, Дальнего Востока и Центральной России. Все костюмы и предметы, ставшие основой проекций, относятся к XIX — началу XX века.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.