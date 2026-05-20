43 гостя конференции «ЦИПР» обратились за медицинской помощью за сутки

43 участника конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде обратились за медицинской помощью за сутки. Об этом сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Пострадавшие жаловались на тепловые удары, скачки артериального давления, аллергии, кишечную инфекцию, перелом костей стопы. Всем была оказана своевременная медпомощь на площадке.
Напомним, конференция «ЦИПР» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». В этом году деловая программа будет посвящена промышленной конкурентоспособности России, основу которой составляет системное внедрение собственных комплексных цифровых продуктов в различные отрасли экономики.
