43 обращения к медикам зафиксировали на ЦИПР в Нижнем Новгороде за сутки

Ситуация получилась символичной: в атмосфере дискуссий о замене человека ИИ самыми востребованными на площадке оказались именно живые врачи. Ни одна нейросеть пока не способна оказать экстренную помощь при тепловом ударе, стабилизировать состояние при скачке давления, вправить перелом, купировать симптомы аллергии или кишечной инфекции и проявить человеческое сочувствие и поддержку.