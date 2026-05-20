43 обращения к медикам зафиксировали на ЦИПР в Нижнем Новгороде за сутки

На форуме ЦИПР, где активно обсуждают будущее высоких технологий и потенциал нейросетей, особую роль сыграла команда скорой помощи ПОМЦ ФМБА России. Реальность напомнила, что даже самые продвинутые технологии пока не могут заменить квалифицированную медицинскую помощь. Об этом подробнее рассказали нижегородцам в MAX-канале «Бокал прессека».
За один день медики зафиксировали 43 обращения от участников форума.
Основными проблемами со здоровьем у гостей и спикеров ЦИПРа сталитепловые удары, скачки артериального давления, аллергии, кишечные инфекции, судороги, переломы (в т. ч. перелом костей стопы).
Ситуация получилась символичной: в атмосфере дискуссий о замене человека ИИ самыми востребованными на площадке оказались именно живые врачи. Ни одна нейросеть пока не способна оказать экстренную помощь при тепловом ударе, стабилизировать состояние при скачке давления, вправить перелом, купировать симптомы аллергии или кишечной инфекции и проявить человеческое сочувствие и поддержку.
Несмотря на технологический прогресс, забота о здоровье остаётся в руках профессионалов‑медиков.
Рекомендации участникам конференции ЦИПР:
пить достаточно воды;
избегать перегрева — следите за микроклиматом в залах;
контролировать уровень физической и эмоциональной нагрузки;
при первых признаках недомогания обращаться к медикам.
