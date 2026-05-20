Минтруда сказало, как белорусам взять выходной на последний звонок в школах

Минтруда сказало белорусам, как взять выходной, чтобы сходить на последний звонок.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси последние звонки в школах для девятых и одиннадцатых классов состоятся в субботу, 23 мая. У белорусов, для которых данный день окажется рабочим, есть несколько вариантов, чтобы взять официальный выходной.

К примеру, сотрудники могут использовать имеющийся неоплачиваемый день отдыха. Он предоставляется за работу в выходные и праздничные дни, в государственные праздники, а также за сверхурочную работу.

Также белорусы могут подать заявление об отпуске без сохранения зарплаты (то есть за свой счет) или же с сохранением заработной платы. Но при условии, что оплата предусмотрена коллективным договором, иными локальными правовыми актами организации, нанимателем.

«По согласованию с нанимателем он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению», — уточнили в Минтруда.

Кроме того, работник может использовать часть трудового отпуска, который есть возможность делить на части. И одну из них использовать 23 мая. Если же часть отпуска не запланирована на данный период, то работодатель может пойти навстречу, согласовав ее предоставление.

У белорусов есть возможность подать заявление об изменении режима работы и с согласия нанимателя. К примеру, поменяться сменами с коллегами, получить освобождение от работы на несколько часов (согласно локально-правовым актам организации), установить в названный день неполное рабочее время.

Предусмотрены и другие варианты освобождения от работы. Их белорусы могут уточнить в отделе кадров.