В подмосковном округе Луховицы очистили берег Голубого озера

Акция «Вода России» прошла на берегу Голубого озера в муниципальном округе Луховицы в Московской области. Мероприятие было организовано в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
По словам главного эксперта отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации муниципалитета Полины Крыловой, в уборке приняли участие сотрудники «Транснефть ДиАскан», представители администрации и неравнодушные граждане. Следующая акция запланирована на 27 мая. Участникам предстоит привести в порядок пляж в поселке Белоомут. А 5 июня состоится акция по уборке мусора на территории Первого карьера. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к данным мероприятиям.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.