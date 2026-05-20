В Липецке пройдет ярмарка трудоустройства для несовершеннолетних

Ярмарка трудоустройства несовершеннолетних состоится 22 мая в Липецке. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном проектном офисе администрации региона.
Площадкой для ярмарки станет парк Победы. Посетителей ждут встречи с работодателями, готовыми взять на подработку школьников, нейропрофориентационное тестирование и мини-тренинги. Также планируется розыгрыш призов.
«Это шанс не просто найти первую работу, а сделать первый уверенный шаг в большой мир взрослых возможностей. Все трудовые договоры заключаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ — с учетом возраста, здоровья и графика учебы», — отметили в Региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.