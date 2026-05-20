Виктор Новиков покинул пост главы агентства труда и занятости Красноярского края

В агентстве труда и занятости Красноярского края сообщают, что Виктор Новиков покинул пост руководителя ведомства в связи с уходом на пенсию. Краевую службу занятости Виктор Новиков возглавлял 26 лет, уточняют в агентстве. За 26 лет во главе краевой службы занятости он добился результатов, которые остаются актуальными и открывают новые перспективы для жителей края, — отметили в пресс-службе ведомства. С 21 мая исполнять обязанности руководителя будет заместитель Сергей Селюнин. Напомним, 19 мая министром спорта Красноярского края назначен Алексей Маслов.