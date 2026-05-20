Онищенко рассказал о темпах прироста числа людей с ожирением в России

Онищенко: Россия входит в десятку стран по приросту числа людей с ожирением.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия на текущий момент входит в первую десятку стран по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«По последним данным, Россия входит в 50 стран по количеству людей с ожирением. Но страшно другое: по темпам прироста людей с ожирением мы входим в первую десятку», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».

Он отметил, что на рост количества россиян с ожирением влияют факторы неправильного питания и малоподвижности. По его словам, существует «мусорная еда», среди которой можно выделить белый и тростниковый сахар, белый хлеб и фастфуд.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила о том, что дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом.