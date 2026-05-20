Выпускники агротехклассов в Ленобласти получили первую рабочую профессию

Удостоверения о присвоении первой рабочей профессии были вручены выпускникам агротехклассов двух образовательных учреждений в Ленинградской области, сообщили в региональном агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Подготовка кадров для сельского хозяйства способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Уточним, что документы были вручены выпускникам агротехклассов Ломоносовской школы № 3 и Первомайского центра образования. Обучение было организовано под научно-методическим руководством кафедры птицеводства Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Освоение теории сочеталось с прохождением практики на реальных производствах.
Также ключевую роль сыграли индустриальные партнеры — птицефабрики «Северная» и «Роскар». Школьники познакомились с отраслью изнутри и получили представление о современном птицеводстве.
«Получение первой рабочей профессии еще в школе — это не просто строка в резюме. Это возможность попробовать себя в деле и сделать уверенный шаг в профессию. Наши индустриальные партнеры ждут таких мотивированных молодых специалистов», — отметила директор Центра профориентации и развития карьеры Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Ольга Яковлева.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.