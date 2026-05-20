На красноярском острове Татышев высадят тысячу новых деревьев в яблоневом саду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты лесного хозяйства МАУ «Татышев-парк» с начала мая приступили к высадке новых деревьев.
В течение месяца планируют посадить 1000 саженцев: 800 яблонь и 200 груш. Среди сортов — «Антей», «Богатырь», «Алтайское румяное», «Юнга», «Заветное», «Феникс Алтайский», а также «Кафедральная», «Лада», «Радужная» и другие. На данный момент уже высажено около 400 деревьев.
Яблоневый сад в парке пополняется ежегодно — оптимальный объем посадок составляет около тысячи саженцев в год, и этот показатель сохраняется уже третий сезон подряд, уточняют в мэрии.
Сегодня коллекция сада насчитывает более 12 тысяч яблонь. Все сорта подобраны с учетом сурового климата и отличаются высокой зимостойкостью и устойчивостью к погодным условиям.
Напомним, яблоневый сад был заложен в 2004 году по инициативе экс-мэра Красноярска Петра Пимашкова. Его особенностью является необычная композиция: часть деревьев высажена в форме слова «ПЕТР», которое видно только с высоты.
Жителям и гостям города напоминают о бережном отношении к саду: во время прогулок и фотосессий нельзя повреждать ветви и забираться на деревья. Первые плоды планируется собрать в августе.