Россия и Китай будут наращивать взаимодействие в сфере образования

Путин: Россия и Китай нарастят взаимодействие в сфере образования.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать взаимодействие в сфере образования, опираясь на солидный опыт взаимообогащающего сотрудничества, уверен президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Выступая с приветственной речью, Путин привел высказывание выдающегося русского педагога Константина Ушинского. «Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу», — напомнил президент РФ.

«Уверен, что и китайские друзья разделяют такой подход. А значит, наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества», — подчеркнул Путин.

