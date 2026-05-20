ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать взаимодействие в сфере образования, опираясь на солидный опыт взаимообогащающего сотрудничества, уверен президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
Выступая с приветственной речью, Путин привел высказывание выдающегося русского педагога Константина Ушинского. «Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу», — напомнил президент РФ.
«Уверен, что и китайские друзья разделяют такой подход. А значит, наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества», — подчеркнул Путин.