Рязанская область присоединится к Всероссийской неделе семьи

Всероссийская неделя семьи пройдет в Рязанской области с 24 по 31 мая. Она организована в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.
Главными целями мероприятия являются сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей. В программе недели запланированы семейные праздники, музыкальные и творческие программы, форумы, фестивали, спортивные состязания, мастер-классы, выставки, ярмарки семейных ремесел и другие активности.
Например, Рязанский Дворец культуры и искусства проведет встречу социально-культурного проекта «Мамины посиделки» для родителей и детей, а Дом молодежи организует семейные просмотры фильмов на летней веранде. Со всеми мероприятиями можно ознакомиться на сайте регионального минтруда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.