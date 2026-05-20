Бывшим главам пермского завода «Телта» назначили новые сроки

Новый приговор экс-руководителям пермского завода «Телта» вынесли в Москве, сообщает «Ъ».
Мещанский суд Москвы признал виновными бывших топ-менеджеров «Телты» в хищении 48 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета на производство телефонов для Министерства обороны РФ.
Следствие установило, что в период с 2017 по 2021 год в рамках гособоронзаказа ОАО «Телта» заключило контракты на поставку средств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Однако при исполнении этих обязательств Морозов, Высоков и Гришина умышленно завысили в отчётности расходы на покупку комплектующих. Морозов возместил ущерб, и Минобороны отказалось от иска.
По совокупности приговоров, суд назначил владельцу «Телты» Игорю Морозову десять лет лишения свободы. Бывший гендиректор Алексей Высоков и бывший главный бухгалтер Елена Гришина получили по 12 лет. Каждый из осуждённых также оштрафован на 1,5 миллиона рублей.
Все подсудимые признали вину на стадии следствия. Ранее они уже были осуждены за хищение крупной суммы и дачу взятки.
Напомним, суд вынес приговор генералу Минобороны Александру Оглоблину за взятки от «Телты».