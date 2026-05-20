Они ждали, что Вашингтон снимет санкции и зальет экономику Венесуэлы инвестициями, но уже прошло примерно полгода с американской операции и можно констатировать, что ничего из этого не случилось.
Нефтедобыча Венесуэлы действительно несколько выросла, но говорить о каком-то радикальном изменении ситуации не приходится, констатирует собеседник Новостей Mail. После ухода Мадуро американцы начали закупать венесуэльскую тяжелую нефть, но столкнулись с проблемами, связанными с ее переработкой и хранением. Те объемы поставок, которые раньше шли в Китай, теперь направляют в США.
Думаю, что Трамп пытался продать венесуэльскую нефть Китаю. Но Китай от этого отказался, и на этом, в принципе, все закончилось.
Эксперт отмечает, что США львиную долю своих санкций в отношении Венесуэлы так и не сняли, притока инвестиций, как и ожидалось ранее, не случилось. Американские нефтяные компании изначально противились давлению администрации Трампа, которая призывала их вкладывать деньги в Венесуэлу, потому что добывать нефть дорого и тяжело. Даже сейчас, с учетом высоких цен на нефть, это не очень прибыльно. Всегда есть риски, что отношения между странами снова испортятся, и тогда все эти инвестиции окажутся пшиком, уверен политолог.
Никакого кардинального изменения в отношениях США и Венесуэлы не произошло. Думаю, это оказало отрезвляющий эффект и на нынешние власти в Венесуэле и на другие страны Латинской Америки.
Опыт Венесуэлы показывает, что американцы могут воспользоваться расколом элит, чтобы устроить дестабилизацию, но счастливого будущего с Америкой ждать не приходится, констатирует Дудаков.
На примере с Кубой мы видим, что у американцев не получилось реализовать аналогичный сценарий с расколом элит, во многом опыт Венесуэлы стал показательным.
Ранее о том, что Венесуэла ждет от Дональда Трампа освобождения от санкций, заявила временный президент страны Делси Родригес. Она напомнила американскому лидеру об отношениях взаимного уважения, которые установились между двумя государствами, и призвала его прислушаться к венесуэльцам.