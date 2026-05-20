Политолог рассказал об «отрезвляющем примере» Венесуэлы для других стран

Эксперт отмечает, что США львиную долю своих санкций в отношении Венесуэлы так и не сняли, притока инвестиций, как и ожидалось ранее, не случилось. Американские нефтяные компании изначально противились давлению администрации Трампа, которая призывала их вкладывать деньги в Венесуэлу, потому что добывать нефть дорого и тяжело. Даже сейчас, с учетом высоких цен на нефть, это не очень прибыльно. Всегда есть риски, что отношения между странами снова испортятся, и тогда все эти инвестиции окажутся пшиком, уверен политолог.