Экс-глава нижегородского филиала РАНХиГС продавал дипломы ради поддержки спорта

Напомним, руководителя вуза задержали в марте 2025 года по подозрению в коррупции. Следствие считает, что Александр Парамонов брал деньги со студентов за помощь в поступлении и обучении. Кроме того, он устроил в РАНХиГС личного водителя жены и присваивал премии подчиненных.