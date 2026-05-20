Экс-глава нижегородского филиала РАНХиГС продавал дипломы ради поддержки спорта

Бывший директор нижегородского филиала РАНХиГС и экс-депутат регионального заксобрания Александр Парамонов признал вину в получении взяток. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».
Напомним, руководителя вуза задержали в марте 2025 года по подозрению в коррупции. Следствие считает, что Александр Парамонов брал деньги со студентов за помощь в поступлении и обучении. Кроме того, он устроил в РАНХиГС личного водителя жены и присваивал премии подчиненных.
В ходе заседания суда экс-директор вуза признался во взятках с фиктивных студентов и поборах с подчиненных. Александр Парамонов заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания на посредника в коррупции и студентов-взяткодателей.
Бывший руководитель рассказал, что тратил полученные от студентов деньги на ремонт помещений в вузе и поддержку спортсменов. Себе он якобы оставлял немного средств на костюмы, айфон и оплату услуг специалиста для продвижения политической карьеры.
С учетом помощи следствию Александру Парамонову назначат не более половины максимального срока. Прения по уголовному делу состоятся 3 июня, после чего суд вынесет приговор.
