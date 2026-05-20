Точку в деле о краже адмиральского подарка Менделееву поставили в Петербурге

Сотрудники университетского Музея архива Д. И. Менделеева заметили на одном из аукционов лот, который полностью соответствовал описаниям в авторских каталогах библиотеки ученого. При осмотре издания на корешке обнаружили фрагмент этикетки с номером «12…», а внутри — вшитое письмо адмирала Макарова.
Издание под номером 1238 упоминается в карточном каталоге, составленном самим ученым не позднее 1901 года, а также в рукописном «Каталоге книг Д. И. Менделеева». Более того, сведения об этой книге с упоминанием письма содержались и в инвентарных карточках музея архива середины XX века, что подтверждает ее принадлежность к богатому собранию университета.
Сотрудники обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, прежде чем попасть на торги, раритет десятилетиями хранился в частной коллекции. Поиски этого редчайшего издания растянулись на многие годы. И только в 2017-м, когда музейная деятельность стала уставной, Санкт-Петербургский университет за собственные средства начал масштабную инвентаризацию музейного фонда. А это порядка 3 миллионов наименований.
До этого экспонаты находились в открытом доступе. И когда пропала книга, сказать невозможно. В библиотеке отсутствовал надлежащий порядок хранения, выдачи и контроля пользования фондом. Книги нередко передавались без строгой описи, «под честное слово», оставались в помещениях кафедр, личных кабинетах руководителей и преподавателей.
Уже много лет Санкт‑Петербургский государственный университет ведет системную работу по возвращению утраченных раритетов. Только за период 2009—2018 годов в Научную библиотеку вуза вернули более 1,2 миллиона экземпляров — от учебных пособий до редких изданий XVIII и XIX века.
Так, благодаря кропотливой работе сотрудников Музея-архива Д. И. Менделеева, удалось найти и эту книгу. В университете уже готовят выставку одного предмета. На ней можно будет увидеть и автограф Макарова, и легендарный номер 1238.
Книгу издали в 1885 году. Адмирал Степан Макаров подарил ее Дмитрию Менделееву, а тот хранил в личной библиотеке. Ученый сам вел картотеку: каждый том получал бумажную наклейку с номером.