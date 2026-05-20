В Калининградской области ремонтируют дороги к школам и детсадам. В планах на этот год — привести в порядок около 75 километров таких дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.
В частности, в Озерском районе ремонтируют дорогу «Малое Путятино-Садовое-Шишково», которая проходит через поселок Садовое, где находится детсад.
В Нестеровском районе образовательные учреждения располагаются по пути прохождения областных дорог «Фурмановка-Ватутино-Садовое-Шатурское» и «Чкалово-Заветы-Нестеров», их ремонтируют.
Приводят в порядок участок трассы «Ельняки-Дружба-Железнодорожный», который проходит через поселок Дружба Правдинского района, где есть школа и садики.
Также в списке дорога, которая проходит через населенный пункт Свобода, где есть дом культуры, Новостроево со школой и Юдино с садиком.
Запланирован и ремонт ул. Театральной в Полесске, где расположены детский сад, музыкальная школа и культурно-досуговый центр.