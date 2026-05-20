Дараксанросиб для лечения рака поджелудочной продлит жизнь более 90% пациентов

СИРИУС /федеральная территория/, 20 мая. /ТАСС/. Препарат дараксанросиб, о клинических испытаниях которого сообщили ученые в США, способен продлить жизнь более 90% пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. Об этом сообщил на пленарной сессии саммита разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех 2026» директор Научного центра трансляционной медицины, председатель ученого совета Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов, говоря о событиях года в мировой биофармацевтике.
Как отметил ученый, рак поджелудочной железы по-прежнему остается одной из самых агрессивных и не поддающихся всем существующим методам терапии онкологических заболеваний. Однако, в начале мая журнал The New England Journal of Medicine опубликовал статью, которая описывает результаты клинического исследования мультиселективного ингибитора дараксанросиба, открывающего новые перспективы в лечении этого вида онкологического заболевания.
«До недавнего времени, к сожалению, ни один из лекарственных препаратов не позволял сколько-нибудь значимо продлить жизнь больным с метастатическим раком поджелудочной железы, — сказал Иванов. — KRAS-ингибиторы уже появлялись, но они были исключительно для определенных мутаций, и эти мутации составляют при раке поджелудочной железы лишь несколько процентов. Этот препарат (дараксанросиб — прим. ТАСС) позволит продлить жизнь более чем 90% больных с метастатическим раком поджелудочной железы».
Новый препарат одновременно может блокировать сразу несколько мутантных форм киназы, отметил Иванов.
«И этот препарат впервые показал очень значимое, фактически в два с лишним раза, увеличение общей выживаемости больных с метастатическим раком поджелудочной железы. Для этого вида онкологического заболевания это действительно огромный прорыв, сравнимый с тем, что когда-то было при появлении анти-HER2 препаратов для рака молочной железы», — подчеркнул ученый.
Саммит разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех 2026» проходит в Научно-технологическом университете «Сириус» 20−22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.