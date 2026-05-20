Дараксанросиб для лечения рака поджелудочной продлит жизнь более 90% пациентов

«До недавнего времени, к сожалению, ни один из лекарственных препаратов не позволял сколько-нибудь значимо продлить жизнь больным с метастатическим раком поджелудочной железы, — сказал Иванов. — KRAS-ингибиторы уже появлялись, но они были исключительно для определенных мутаций, и эти мутации составляют при раке поджелудочной железы лишь несколько процентов. Этот препарат (дараксанросиб — прим. ТАСС) позволит продлить жизнь более чем 90% больных с метастатическим раком поджелудочной железы».