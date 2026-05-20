Более 400 школ Брянской области присоединились к проекту «Билет в будущее»

Для учеников проводят профориентационные диагностики, организуют экскурсии на предприятия и мастер-классы.

Источник: Национальные проекты России

Участниками всероссийского проекта «Билет в будущее», который реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети», стали 418 школ Брянской области, сообщили в департаменте образования и науки региона.

Образовательные учреждения области зарегистрировались на платформе и продолжают регистрировать там своих учеников. Для школьников проводят профориентационные навигационные диагностики, организуют экскурсии на предприятия и многочисленные мастер-классы.

В 2025/2026 учебном году были разработаны и согласованы пять занятий с учетом регионального компонента: «Брянщина индустриальная: машиностроение», «Сельское хозяйство и АПК Брянской области», «Медицина в Брянской области», «Строительство и ЖКХ в Брянской области», «Востребованные профессии в Брянской области. Возможности получения профессионального образования. Целевое обучение». Последнее занятие цикла провели 14 мая.

«В 2026—2027 году в нашем регионе пройдет не менее восьми таких занятий. Новые обучающие уроки будут разрабатываться с учетом приоритетных и востребованных отраслей экономики Брянской области», — отметили в департаменте образования и науки региона.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.