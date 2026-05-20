Ученые Ушаковки представили концепцию буксиров-автоматов

14 мая 2026 года в Лондоне, в штаб-квартире Международной морской организации, в рамках 111-й сессии Комитета по безопасности на море состоялся доклад о российской концепции использования автоматических буксиров для обеспечения захода в порт и швартовки морских автономных надводных судов (МАНС). Мероприятие собрало представителей более 100 государств — членов организации.
Доклад был подготовлен Департаментом государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации совместно с Государственным морским университетом имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Ушаковка). С докладом выступил проректор вуза Анастас Боран-Кешишьян.
Концепция направлена на решение одной из ключевых нерешенных задач автономного судоходства — обеспечение полноценного рейса автономного судна «от причала до причала». Предложено использование группы автоматических буксиров с электромагнитными швартовными устройствами, состыковывающихся с корпусом судна и обеспечивающих его маневренность в стесненных условиях портовой акватории. Проектная документация буксира-автомата разработана учеными университета и одобрена Российским морским регистром судоходства.
Доклад вызвал серьезный интерес делегаций — автономное судоходство сегодня является одной из ключевых тем повестки ИМО. По итогам российского доклада прозвучали многочисленные вопросы делегаций, касающихся технических аспектов концепции, кибербезопасности, разграничения ответственности и перспектив международной стандартизации. Российская сторона выразила готовность к двустороннему сотрудничеству с заинтересованными странами и международным научным сообществом.
Участие ученых университета из Новороссийска в работе ИМО подтверждает высокий научный авторитет вуза в области автономного судоходства и его роль как одного из ведущих морских университетов в России.