В Воронеже обустроят 16 остановок

Список составили по обращениям горожан, сообщил Сергей Петрин.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцы часто поднимают в соцсетях темы, касающиеся состояния остановочных павильонов. Эти комментарии отслеживают сотрудники профильного управления администрации и лично мэр города Сергей Петрин.

— В план дорожных работ на этот год включено обновление 16 наиболее востребованных остановок, — рассказал Сергей Андреевич в мессенджере МАХ. — Места определяли совместно с членами партии «Единая Россия» — с учетом поступивших обращений и по результатам проведенного мониторинга.

Мэр сообщил, что в план первостепенных включили павильоны: «Улица Миронова» (Антонова-Овсеенко, 35Ф), «Улица Ростовская» (Ростовская, 71), «Улица Саврасова» (Новосибирская, 66), «Ж/Д поликлиника» (проспект Революции, 1А), «Областной психоневрологический диспансер» (Тенистая, 1), «Улица Одесская» и «Улица Андреева» (по четной и нечетной сторонам улицы Острогожской), «Универсам “Молодежный” (Владимира Невского, 13к2), “Чернавский мост” (Степана Разина, направление из центра), “Храм” (Владимира Невского, 49), “Улица Испытателей” и “Подпольное озеро” (по четной и нечетной сторонам улицы Октябрьской).

Работы по благоустройству имеющихся и остановке новых павильонов пройдут проводиться в течение сезона дорожных работ.

